Андрей Травников: Все без исключения участники программы «Герои НовоСибири» важны для Новосибирской области

Теоретические лекции будут проходить на базе Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы в Новосибирске. У участников этой программы будет возможность после лекций посетить культурные, спортивные мероприятия, предприятия и организации нашей области, пообщаться с руководителями, с коллективами, глубже узнать специфику государственной муниципальной службы или работы на государственных предприятиях.

Напомним, что заявки на участие в нашем проекте — аналоге федеральной программы «Время Героев» — подали участники и ветераны СВО из 27 субъектов Российской Федерации, в том числе, из новых регионов. Среди участников — 38 бойцов, награждённых Орденами Мужества.

Всех, успешно прошедших тестирование, ждёт собеседование, этот этап продлится с 15 апреля по 16 мая.

И следующий этап проекта — уже для финалистов — комплексный. Он включает обучение по образовательной программе «Герои НовоСибири», работу с наставниками и стажировки.

Модель образовательной программы сформирована в соответствии с апробированной в 2024 году программой «Время героев». Обучение будет проходить в виде профессиональной переподготовки в модульном формате очно, предполагаются и дистанционные занятия. В рамках каждого модуля программы предусмотрены академический блок, направленный на формирование базовых знаний в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, менеджмента; коммуникативный блок, включающий тренинги по командообразованию; выезды в профильные органы; культурный и спортивный треки; стажировки; наставничество.

Конечная цель проекта — интеграция участников СВО в структуру управления регионом. Должность, формат, место службы будут определяться индивидуально.

Есть и другие программы для участников СВО. Так, в рамках региональной реабилитационной программы бойцы могут пройти переобучение на базе новосибирских учебных центров, учебных заведений, центров занятости, получить новую профессию, открыть своё дело или поступить на работу.

«Уже несколько десятков участников нашей реабилитационной программы такие обучающие курсы прошли: кто-то начал своё дело, стал предпринимателем, кто-то поступил на работу в учреждения и предприятия по той специальности, которая им понравилась. Эта программа у нас также будет продолжаться.

По инициативе Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива запускается ещё одна программа. Каждый человек, который проявил желание активно участвовать в жизни и развитии региона, для нас важен. Если он пока по какой-то причине не попал в обучающий модуль «Герои НовоСибири», он всё равно попадает в наше поле зрения, мы будем предлагать участвовать в общественной жизни, например, в деятельности каких-то общественных организаций, в политической жизни, в выборах или в работе помощником депутата. Потенциал и активность таких людей мы намерены использовать», – подчеркнул Андрей Травников.