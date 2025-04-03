В Бердске обвиняемого пенсионера в гибели 8-летнего мальчика заключили под домашний арест

Бердский городской суд избрал меру пресечения 72-летнему водителю Land Cruiser обвиняемому в смерти второклассника.

По решению суда обвиняемого отправили под домашний арест до 1 июня, сообщает корреспондент Сиб.фм.

Ему запрещено покидать место жительства без разрешения следователя. Обвиняемого освободили в зале суда.

В зале суда он просил не заключать его под стражу, поскольку у него жена инвалид второй группы.

«Вину сою признаю. Для меня это для самого был шок. Я общественно не опасен, скрываться не собираюсь. Жена инвалид второй группы, она ограничена в движении. Меня у самого повышенное давление и с мерой пресечения в виде ареста не согласен», – заявил обвиняемый.

После этого он попросил прощение у родных мальчика и расплакался. Однако это возмутило дедушку мальчика.

«Где твоя честь, офицер. Зацепил мальчика и протащил, теперь просишь прощение», – говорит Виктор Писарев.

Обвиняемый 72-летний пенсионер – военнообязанный резервист. Детей у него нет.

Напомним, трагедия произошла 1 апреля в Бердске по ул. Рогачёва. 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Неравнодушные жители Бердска собрали средства для семьи на похороны мальчика. Прощание с погибшим состоится 3 апреля в 14:00.