В Новосибирске отложили строительство поликлиники на неопределенный срок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире ОТС 3 апреля рассказал о судьбе поликлиники на улице Степной, которая является одной из семи, построенных в рамках концессионного соглашения, заключенного в декабре 2018 года с группой «ВИС».

Эти медучреждения должны были быть введены в эксплуатацию в 2022 году. Однако ни одно из них не было открыто в срок.

Травников сообщил, что поликлиника на Степной является одним из двух наиболее сложных объектов, строительная готовность которых близка к нулю. Он отметил, что достройка объекта за счет кредитных средств при высокой ставке Центробанка невозможна, поскольку это приведет к тяжелым финансовым обязательствам.

Губернатор добавил, что в правительстве региона рассматривают альтернативные способы завершения строительства двух поликлиник на левом берегу Новосибирска. Работы ведутся также на двух других концессионных объектах.