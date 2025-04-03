Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение спецоперации на различных участках фронта.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по силам и технике двух механизированных и мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад теробороны в Сумской области. Потери противника составили до 75 человек, танк, боевую бронированную машину и другое вооружение.

Группировка «Запад» улучшила позиции на переднем крае, нанесли удары по силам танковой, механизированных, штурмовой бригад ВСУ и теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери украинских войск составили более 200 человек, два танка и несколько единиц техники.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции, нанеся удары по силам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 235 человек, танк, бронетранспортер, пикапы и артиллерийское вооружение.

Подразделения «Центра» нанесли удары по силам ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 440 человек, танк «Leopard», несколько бронированных машин и артиллерийских орудий.

Группировка «Восток» продолжила продвижение, освободив Веселое в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 125 человек. Подразделения «Днепр» освободили Лобковое в Запорожской области, уничтожив до 60 человек и технику ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия российских войск нанесли удары по целям в 148 районах Украины, уничтожив несколько объектов промышленности, склады боеприпасов и технику противника.