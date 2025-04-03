Мгновенно погибли. В Новосибирске опубликованы кадры страшных трагедий

Редакция Сиб.фм решила вспомнить о самых трагичных происшествиях, оставивших след в истории Новосибирска.

Пароход «Совнарком»

Весной 1921 года в Ново-Николаевске произошла настоящая трагедия. В ночь с 9 на 10 мая транзитный пароход «Совнарком», направлявшийся в Томск из Барнаула, столкнулся с одной из опор моста через Обь.

Свидетели события рассказали, что судно затонуло буквально за несколько минут, разломившись на две части. Число погибших точно неизвестно — на борту могло быть до 400 человек, включая команду, спаслись менее ста.

Пароход «Коллективист»

25 сентября 1945 года сгорел пароход «Коллективист», который следовал между Новосибирском и Камнем-на-Оби. Основная часть пассажиров — военные, возвращавшиеся с фронта.

В версии трагедии есть предположение, что пожар начался в буфете, где солдаты праздновали скорое возвращение домой. Пароход потерял управление и врезался в остров возле села Антоново. Хотя точное количество жертв не установлено, историки говорят о нескольких сотнях погибших.

Ан-2 и трагедия на Степной улице

26 сентября 1976 года пилот Владимир Серков совершил отчаянный поступок, намеренно врезавшись на своем Ан-2 в жилой дом на Степной улице в Новосибирске. Причиной трагедии стали личные проблемы: ревность и развод. Лётчик, пытаясь отомстить своей жене, погиб в катастрофе, унесшей жизни ещё пятерых человек, в том числе троих детей.

Взрыв в автобусе №15

1979 год стал годом трагедии для города: в автобусе №15 произошёл взрыв, унесший жизни пяти человек. Это происшествие долго оставалось засекреченным. Однако вскоре стало темой разговоров среди горожан.

Как выяснилось, причиной взрыва стал аммонал, который похитили и использовали для взрыва. Эксперты считали, что взрыв мог быть частью местного конфликта. Однако следствие не исключало, что трагедия была связана с личной местью.

Трагедия с поездами «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск»

4 июня 1989 года на стыке Челябинской области и Башкирии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа. На перегоне Аша — Улу-Теляк взорвался газопровод, в результате чего столкнулись два поезда, следовавшие из Новосибирска и в Новосибирск.

Взрыв унес жизни по меньшей мере 575 человек, многие из которых были жителями Новосибирска. Этот инцидент остаётся самой крупной железнодорожной катастрофой в истории страны.

Взрыв на Степной улице в 2000 году

31 декабря 2000 года в одном из домов на Степной улице в Новосибирске прогремел взрыв бытового газа. В доме были разрушены 15 квартир, а трагедия унесла жизни пяти человек. Особенно трагично, что в этот день, канун Нового года, дом был охвачен ледяным холодом, а спасатели работали всю ночь, чтобы извлечь пострадавших.

Самолёт авиакомпании «Сибирь»

4 октября 2001 года случилась трагедия, связанная с авиарейсом из Тель-Авива в Новосибирск. Самолёт Ту-154 был сбит ракетой С-200, принадлежащей Украине, в ходе совместных военных учений.

Все 78 пассажиров и членов экипажа погибли. Оказавшись вне траектории, ракета сбила самолёт. Украина выплатила компенсации семьям погибших.