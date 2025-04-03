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общество

Стало известно, когда дострооят четвёртый мост в Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске

Андрей Травников раскрыл сроки завершения строительства четвёртого моста.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в эфире телеканала ОТС о том, что строительство четвёртого моста через Обь в столице Сибири завершится в декабре текущего года.

Известно, что проект включает развязки и перенос инженерных сетей, из-за чего уже перекрывают движение на улице Широкой. Об этом пишет портал МК в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал о том, что подсветка Бугринского моста в Новосибирске будет подключена

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Валерия Митрохина
Журналист

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