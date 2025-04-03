Власти Новосибирской области могли предотвратить гибель 8-летнего ребенка в ДТП

Сегодня, 3 апреля 2025 года, в Бердске Новосибирской области похоронили 8-летнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает портал «Прецедент», жители микрорайона требовали установить светофор на этом участке как минимум с 2021 года, но за это время появилась только разметка.

Напомним, что трагедия произошла 1 апреля на перекрестке улиц Рогачева и Красноармейской. Второклассник пересекал дорогу, когда его сбил 72-летний водитель внедорожника. Следствие устанавливает обстоятельства ДТП, а подозреваемого отправили под домашний арест.

После случившегося местные жители создали петицию с требованием оборудовать перекресток светофором, собрав за сутки около 2,5 тысяч подписей. Однако в администрации Бердска пояснили, что в бюджете 2025 года средства выделены лишь на один светофор, который установят в другом месте.

Депутаты, знакомые с проблемой, признают сложность ситуации, так как перекресток находится на стыке двух округов, а его инфраструктура затрудняет установку светофорного объекта. Возможность его обустройства рассмотрят только при наличии дополнительного финансирования.

«В ходе проведения комиссии определили самый интенсивный участок движения ул. Боровая-Рогачева, там проходит маршрут общественного транспорта и более интенсивный поток пешеходов. При поступлении дополнительного финансировании возможно обустройство светофора на перекрестке ул. Рогачева-Красноармейская. Однако в связи со стесненными условиями участка дороги и наличии многих коммуникаций (ливневая канализация, газопроводные сети, водопроводная сеть и канализационная сеть) техническая возможность установки светофора будет определена после начала проектирования соответствующими специалистами», — сообщили в администрации Бердска на запрос портала «Прецедент».

Напомним, что в Бердске родные погибшего в ДТП 8-летнего мальчика возмущены решением суда