С 1 апреля в Новосибирске начнут действовать новые правила призыва в армию

О новых правилах призыва в армию сообщили в Новосибирске.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Ожидается, что новые правила начнут применяться уже в ходе весенней призывной кампании, которая начнется 1 апреля 2025 года. Об этом заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Уточняется, что инициатива касается граждан, не прошедших службу по решениям предыдущих призывных кампаний. Сейчас такие решения действуют только в рамках одной кампании, весенней или осенней.

Авторы законопроекта отмечают, что из-за текущего порядка ежегодно тысячи призывников вынуждены повторно проходить все процедуры, включая медкомиссию и отбор. Это создает неудобства как для самих призывников, так и для членов комиссий, а также ведет к дополнительным расходам.

Кроме того, значительное число решений о призыве оспаривается в судах, что приостанавливает их исполнение. Новый порядок позволит учитывать такие решения в следующем призывном периоде, если не появятся основания для отсрочки, например, ухудшение здоровья или поступление в вуз.

Напомним, что 1 апреля 2025 года, вступают в силу новые законы, которые затронут различные сферы жизни в России