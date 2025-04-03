82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 апреля, 19:27
пробки
4/10
погода
+10.8°C
курсы валют
usd 84.55 | eur 91.20
82.76% -1.2
сегодня
03 апреля, 19:27
пробки
4/10
погода
+10.8°C
курсы валют
usd 84.55 | eur 91.20
сегодня 17:20
общество

В Новосибирске и области изменится график выплат пенсий и пособий

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Социальный фонд России по Новосибирской области опубликовал график выплат пенсий и социальных пособий на апрель.

В связи с выходным днем 5 апреля, ежемесячные выплаты по материнскому капиталу будут переведены раньше — 4 апреля. Социальные пособия за март новосибирцы получат в начале апреля, а пенсии — за текущий месяц.

Пресс-служба фонда уточнила, что переводы будут поступать в течение дня. Зачисление средств осуществляется банком, и в случае вопросов по начислениям нужно обращаться в соответствующий финансовый институт.

Для получателей пособий и пенсий, которые получают выплаты через почтовые отделения, действует стандартный график работы Почты России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инфляция в Новосибирской области в феврале составила 11,11%.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в