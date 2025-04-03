В Новосибирске и области изменится график выплат пенсий и пособий

Социальный фонд России по Новосибирской области опубликовал график выплат пенсий и социальных пособий на апрель.
В связи с выходным днем 5 апреля, ежемесячные выплаты по материнскому капиталу будут переведены раньше — 4 апреля. Социальные пособия за март новосибирцы получат в начале апреля, а пенсии — за текущий месяц.
Пресс-служба фонда уточнила, что переводы будут поступать в течение дня. Зачисление средств осуществляется банком, и в случае вопросов по начислениям нужно обращаться в соответствующий финансовый институт.
Для получателей пособий и пенсий, которые получают выплаты через почтовые отделения, действует стандартный график работы Почты России.
Ранее Сиб.фм сообщал, что инфляция в Новосибирской области в феврале составила 11,11%.