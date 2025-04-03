10 апреля в Новосибирске состоится судебное разбирательство по делу экс-директора ФК "Новосибирск"

В Новосибирске рассмотрят дело бывшего директора ФК "Новосибирск" Андрея Перлова.

10 апреля 2025 года в Центральном районном суде Новосибирска состоится слушание по делу бывшего директора ФК "Новосибирск" Андрея Перлова. Адвокат фигуранта сообщил, что суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения — Перлов останется под стражей.

Напомним, что Андрей Перлов обвиняется в мошенничестве — в 2018 году, заключая договоры аренды спортивных объектов, он похитил около 21 миллиона рублей, выделенные Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области для клуба. Кроме того, с мая по август 2020 года экс-директор украл 3,2 миллиона рублей, оформляя фиктивные договоры на обслуживание футбольного поля.