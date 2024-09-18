Бывший директор ФК «Новосибирск» Перлов стал фигурантом еще одного уголовного дела

На экс-директора ФК «Новосибирск» Перлова завели еще одно уголовное дело.

В Новосибирске сотрудники Следственного комитета возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили несколько региональных СМИ.

Как сообщает портал Infopro54, по новому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят бывший главный бухгалтер АНО «ФК «Новосибирск» Татьяна Лошкарева и бывший начальник управления спорта клуба Константин Кричевский.

Их подозревают в хищении более 3 миллионов рублей бюджетных средств.

Как сообщает источник Infopro54, Перлов заключал договоры с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля, по которым не подразумевалось реальное выполнение работ.

Договоры о приемке якобы выполненных работ подписывались сотрудниками АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». После этого бюджетные деньги перечислялись индивидуальным предпринимателям, а затем возвращались руководству футбольного клуба.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ. В настоящее время Лошкаревой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Кричевскому – подписка о невыезде.

Уточним, что Андрей Перлов находится в СИЗО с 29 марта 2024 года.