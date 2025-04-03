В Бердске Новосибирской области отец пришёл в суд с портретом погибшего в ДТП 8-летнего сына

Суд избрал меру пресечения 72-летнему водителю Land Cruiser, который обвиняется в гибели второклассника.

1 апреля 2025 года в Бердске Новосибирской области на улице Рогачева 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. В результате чего ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. По словам очевидцев, пожилой водитель мог перепутать педали и случайно нажал на газ.

Сегодня, 3 апреля, Бердский городской суд избрал меру пресечения 72-летнему водителю — по решению суда обвиняемого отправили под домашний арест до 1 июня. Ему запрещено покидать место жительства без разрешения следователя.

Во время слушания в зале суда также присутствовал отец погибшего, который принес фотографию своего сына, поставив рядом с собой.

Рядом с ним сидел и дедушка мальчика, который эмоционально отреагировал на трагедию.

«Где твоя честь, офицер. Зацепил мальчика и протащил, теперь просишь прощение», – говорит Виктор Писарев.

Напомним, что после гибели 8-летнего мальчика в Бердске собрали 160 тысяч рублей для семьи