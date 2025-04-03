«Расстрелять мало». В Бердске родные погибшего в ДТП 8-летнего мальчика возмущены решением суда

72-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado Владимира Романова отправили на два месяца под домашний арест. Однако такое решение суда возмутило отца и дедушку погибшего в ДТП второклассника. Подробности резонансного случая – в материале Сиб.фм.

Гибель школьника

ЧП произошло 1 апреля на ул. Рогачёва в Бердске. По данным городского ГИБДД, 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. Пострадавший скончался на месте.

Прибывшие полицейские задержали водителя, а машину отправила на штрафстоянку. Вскоре к месту гибели приехали родители мальчика. По словам очевидцев, мать рыдала в машине и не могла поверить в случившееся.

По версии очевидцев, водитель, когда вышел из машины, заявил, что якобы перепутал педали газа и тормоза. Однако в суде обвиняемый этого не говорил.

Доводы обвиняемого

72-летний Владимир Романов – пенсионер, военнообязанный резервист, лейтенант по званию. У него есть жена инвалид второй группы. Детей у Романовых нет.

По словам сибиряка, он признаёт свою вину.

«Для меня это шок. Не думал, что так получится. Я водитель с 30-летним стажем и никогда не было подобного. Простите, меня. Это невыносимое горе», – сказал обвиняемый в зале суда и расплакался.

Романов просил не заключать его в СИЗО из-за того, что его супруга страдает онкологией, а у него повышенное давление.

«Сбегать я не собираюсь. Я не социально опасен. Отпустите меня», – заявил Романов.

Позиция семьи погибшего

3 апреля на оглашение меры пресечения обвиняемому в Бердский городской суд пришли отец и дед погибшего. Они настаивали на заключении Романова под стражу и эмоционально реагировали на его комментарии.

«Позвонил сын и сообщил о происшествии. Я тогда был в магазине. Через пять минут приехал на место происшествия. Водителя не видел, его тогда полиция уже увезла. Был бы самосуд, на месте бы убил его. Расстрелять мало за такое. Если совесть есть, пусть ночами спит и вздрагивает. Хотя откуда у него совесть, когда Бог раздавал её, его дома не было», – говорит дедушка погибшего Виктор Писарев.

В зале суда он кричал на обвиняемого:

«Где твоя честь, офицер? Зацепил мальчика и протащил, теперь просишь прощение».

Отец 8-летнего мальчика Дмитрий Писарев пришёл в суд с портретом сына. Мужчина скрывал от журналистов глаза и говорил, что добьётся справедливого наказания.

Избрание меры пресечения

По решению Бердского городского суда, Владимира Романова отправили под домашний арест до 1 июня. Обвиняемого отпустили из зала суда. Ему запретили выходить из дома без разрешения следователя.

Расследование дела по факту «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» продолжается. Сегодня, 3 апреля, мальчика похоронят на кладбище в Бердске.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнование родным умершего второклассника. Мы продолжил следить развитием событий с целью справедливого расследования дела. Если вы стали очевидцем этого ЧП, сообщите в редакцию: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).