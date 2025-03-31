Киркоров, Весёлкин, Мартемьянов. Кто из знаменитостей ушёл из жизни в марте 2025 года

Март 2025 года унёс жизни многих известных людей — артистов, музыкантов, журналистов и общественных деятелей. Они оставили значимый след в культуре, искусстве и истории страны. Сиб.фм вспоминает тех, кто ушёл в марте этого года.

18 марта — Бедрос Киркоров, певец

Фото: ТГ-канал Филиппа Киркорова

На 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Болгарец выбрал карьеру певца, окончил ГИТИС и много лет гастролировал с различными музыкальными коллективами, включая оркестр Леонида Утёсова. Самой известной его песней стала «Алёша», посвящённая советским воинам в Болгарии. Его сын Филипп Киркоров продолжил династию и стал одним из самых известных российских артистов.

25 марта — Галина Марченко, актриса-кукловод

Фото: сайт телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

Актриса, чей голос знаком миллионам детей, скончалась на 89-м году жизни. Галина Марченко с 1984 года озвучивала Мишутку, а с 1998-го — Каркушу в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Работала в театре, снималась в фильмах-спектаклях и посвятила жизнь детскому искусству.

26 марта — Алексей Весёлкин, актёр, телеведущий

Кадр из программы «Царь горы», Тин ТВ, 1999–2001 год

На 64-м году жизни умер заслуженный артист России Алексей Весёлкин. Причиной смерти стали осложнения на фоне лейкоза. Актёр начинал карьеру в РАМТ, снимался в кино («Досье детектива Дубровского», «Не родись красивой»), а также вёл популярные телепередачи 80-х и 90-х: «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час».

26 марта — Анна Прокофьева, военный корреспондент

Фото: соцсети

Анна Прокофьева трагически погибла в Белгородской области, когда её съёмочная группа подорвалась на боеприпасе. Ей было 35 лет. Выпускница РУДН, свободно владела испанским языком, работала в агентстве «Россия Сегодня». С 2023 года освещала события в зоне СВО.

Ушедшие знаменитости Новосибирска

1 марта — Александр Церпята, музыкант

Фото со страницы Александра Церпяты в ВК

В Новосибирске ушёл из жизни музыкант Александр Церпята. Его песни о родном городе стали настоящими хитами, знакомыми каждому новосибирцу. Причина смерти не разглашается.

3 марта — Леонид Сикорук, кинорежиссёр

Фото: телеграм-канал «Кудрявцев Максим»

Кинорежиссёр, культурный и научный деятель Леонид Сикорук ушёл из жизни в возрасте 88 лет. О его смерти сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Он был Заслуженным деятелем искусств РФ, Почетным работником общего образования РФ и Почетным жителем Новосибирска.

13 марта — Александр Козлов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области

Фото: Заксобрание Новосибирской области

Депутат Александр Козлов скончался после продолжительной болезни. О его уходе сообщил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ранее мы писали, что известно о депутате.

24 марта — рекордсмен по пауэрлифтингу «Сибирский танк» Владимир Свиридов

Фото: соцсети

Владимир Свиридов был мастером спорта международного класса, судьей международной категории и главным тренером команды «Сибирские танки». В своей карьере он приседал с весом 335 кг и выжимал 950 кг в троеборье, считаясь одним из сильнейших спортсменов России. Незадолго до смерти Свиридов перенёс тяжёлую травму.

25 марта — Андрей Мартемьянов, хоккейный тренер

Фото: ТГ-канал ХК "Сибирь"

Бывший главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов умер в ночь на 25 марта. Ему было 62 года. В своей карьере он также тренировал «Автомобилист» и «Амур».

Месяц назад Сиб.фм писал, кто из звёзд умер в феврале 2025 года.