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общество

В Новосибирске не планируют запрещать движение на электросамокатах

Фото: МК в Новосибирске

В столице Сибири не запретят электросамокаты, однако могут ограничить их в парках.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в интервью ОТС о том, что полный запрет электросамокатов в городе маловероятен без решения на федеральном уровне.

Однако, по его словам, возможны ограничения в парках и зонах отдыха — для их введения потребуется установка ограждений и пропускных пунктов. Об этом пишет портал МК в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал о том, что подсветка Бугринского моста в Новосибирске будет подключена

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Валерия Митрохина
Журналист

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