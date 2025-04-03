В Новосибирске не планируют запрещать движение на электросамокатах

В столице Сибири не запретят электросамокаты, однако могут ограничить их в парках.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в интервью ОТС о том, что полный запрет электросамокатов в городе маловероятен без решения на федеральном уровне.

Однако, по его словам, возможны ограничения в парках и зонах отдыха — для их введения потребуется установка ограждений и пропускных пунктов. Об этом пишет портал МК в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал о том, что подсветка Бугринского моста в Новосибирске будет подключена