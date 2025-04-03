Автодилеры признали Автотеку сервисом с одной из самых полных баз данных об авто с пробегом

По результатам исследования агентства «АВТОСТАТ», проведенного в I квартале 2025 года, Автотека была названа онлайн-сервисом проверки истории автомобилей с наиболее полной базой данных. В исследовании участвовали сотрудники дилерских центров и площадок, работающих с автомобилями с пробегом на территории всей России.

По данным онлайн-опроса, 83,8% специалистов в индустрии считают, что этот сервис от Авито обладает наиболее полной онлайн-базой данных для проверки истории автомобиля. На втором месте — сайт ГИБДД с показателем 24,8%.

Выяснилось, что 88,6% респондентов используют различные инструменты для проверки истории автомобилей. Большинство из них (96,2%) для решения этой задачи применяют онлайн-базы.

Аудитория продемонстрировала высокую осведомленность об Автотеке: 91,4% респондентов знают о сервисе, а 87,6% активно используют его в работе. На втором месте по обоим показателям — сайт ГИБДД: 85,7% аудитории знают о нем, а 83,8% – пользуются. На третьем месте – сайт ФССП (76,2% и 73,3% соответственно).

«Недавно сервис обновил формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять взвешенное решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта или рассмотреть другие предложения», – пояснил управляющий директор сервиса Андрей Тумкин.

«Для большинства автодилеров (97%) проверка истории подержанного автомобиля стала неотъемлемой частью бизнес-процессов компании», — отметила руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина.