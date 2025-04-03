В Новосибирске суд не снял судимость с экс-главы СО РАН Асеева

Советский районный суд Новосибирска отклонил ходатайство бывшего главы СО РАН Александра Асеева об отмене условного осуждения и снятии судимости. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 14 июня 2023 года Асеев был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 4 годам условно с штрафом в 500 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что он убедил предоставить ему коттедж для использования в качестве представительской резиденции, а затем незаконно приватизировал его на имя своей дочери и провел дорогой ремонт за счет СО РАН и строительной фирмы.

Хотя в январе 2024 года Асеев выплатил штраф, он продолжает проживать в коттедже и не собирается его покидать, отметили в суде.

В своем ходатайстве он признал свою вину и осознал ошибки. Однако суд оставил без изменений вынесенный ранее приговор.