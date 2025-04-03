Начался финальный этап викторины «Новосибирск. Сибирь. Победа»

Знаете ли вы, что в годы Великой Отечественной войны Новосибирск дал фронту более 48 млн. снарядов и 16 тыс. самолётов? Что в помещениях строившегося в годы войны НОВАТа реставрировали панораму «Оборона Севастополя»? Об этом и не только горожанам помогает вспомнить викторина, приуроченная к 80-летию Победы.

Уже тысячи жителей Новосибирской области приняли участие в особенной викторине – «Новосибирск. Сибирь. Победа», призванной не только проверить знания, но и способствовать передаче исторической памяти о ратных подвигах новосибирцев-фронтовиков будущим поколениям.

«Сибиряки внесли неоценимый вклад в Победу. И важно, чтобы мы сохранили эту память для будущих поколений. Приняв участие в викторине, вы сможете не только проверить свои знания, но и отдать дань уважения героическому прошлому», – отмечает на сайте проекта депутат Государственной Думы и лидер Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко.

В год 80-летия Великой Победы крайне важно вспомнить о боевом пути сибирских гвардейских дивизий, о жизни и подвигах Александра Покрышкина, Бориса Богаткова, Ольги Жилиной, Алексея Гаранина, Николая Плахотного и других Героев Советского Союза. Вспомнить и рассказать об этом детям и внукам.

«Ответьте на 5 вопросов, которые познакомят вас с подвигами сибиряков в годы Великой Отечественной войны», – призывают жителей региона авторы проекта. 27 мая будут подведены итоги последнего этапа акции, в ВК-группе spravedlivo54, а 53 случайно выбранных участника викторины смогут получить ценные подарки.

Проверить свои знания и вспомнить важные страницы истории НСО, поделиться викториной с друзьями и почувствовать гордость за Новосибирск и его героев можно на сайте победе80.рф. Пусть эти страницы истории станут живыми и останутся с нами навсегда!