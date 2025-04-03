Судил преступников. В Новосибирске опубликовано засекреченное досье главы военного трибунала в СССР Маняшина

Сиб.фм публикует информацию о судьях Новосибирска, которые ранее были неизвестные. Первое досье – о представителе Фемиды в СССР Петре Маняшине.

Мы начинаем публиковать материалы, которые ранее не размещались в открытом доступе – рассказы о ветеранах судебной системы – руководителях и работниках аппарата судов, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Это и фрагменты биографий из личных дел, полученные в разных архивах, это и их дошедшие до нас рассказы о событиях тех лет, воспоминания о них коллег, родных и близких.

20 лет назад в судах Новосибирской области оставалось 28 ветеранов – очевидцев того страшного времени. Делились они своими воспоминаниями крайне неохотно, каждое слово им давалось непросто. Тяжелейшие испытания легли на плечи этого поколения: детство пришлось на голодные 30-е годы, юность на военное лихолетье, а самые активные годы жизни на послевоенную разруху, когда надо было поднимать страну из руин. Все это они выдержали, прошли с честью и высоко поднятой головой. Время к людям неумолимо. Сегодня в судебной системе Новосибирской области не осталось в живых ни одного участника войны. Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества. Мы всегда помним о тех, кто подарил нам мир и светлое будущее.

Возглавлял военный трибунал

Петр Ильич Маняшин родился в 1913 году в с. Мышланка Сузунского района Новосибирской области. В 1939 года впервые избран народным судьей Первомайского района, в январе 1941 года избран членом областного суда. Накануне выборов, осенью 1940 года, Маняшин поступил учиться во Всесоюзный юридический заочный институт, завершить учебу в котором получилось только в 1949 году.

В июле 1941 года был мобилизован, воевал в составе воинских частей на Волховском и Ленинградском фронтах. Проходил службу в качестве военного юриста, был членом военного трибунала этих фронтов. В августе 1944 назначен заместителем председателя, а затем был председателем военного трибунала. Военную службу закончил в Дальневосточном военном округе в августе 1946 года. Воинское звание – майор юстиции.

Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За победу над Японией» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30.09.1945).

Демобилизовали Петра Ильича в 1946 году, возвратился в родной город, на работу в Новосибирский областной суд, возобновил учебу в заочном институте. В этом же году назначен заместителем председателя.

1951 – 1963 – председатель облсуда, освобожден от должности по состоянию здоровья, дали о себе знать ранения, полученные на фронтах Великой Отечественной войны.

Но так как Петр Ильич был высокопрофессиональным юристом и грамотным руководителем, а его знания и опыт были очень ценны для судебной системы, то его избрали председателем Железнодорожного районного народного суда Новосибирска, а после окончания полномочий председателя он еще несколько лет работал судьей этого суда до ухода в 1974 году на пенсию, имея общий стаж работы в должности судьи более 30 лет. В 1975 году он скончался.