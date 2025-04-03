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общество

В Новосибирске с февраля провели 28 процедур ЭКО

Фото: freepik.com

Всего специалисты центра витрифицировали 46 бластоцист.

Государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий в Новосибирске с момента открытия в начале февраля 2025 года провёл 28 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба областного Минздрава.

По данным ведомства, в феврале и марте в центре также выполнены 18 программ витрификации эмбрионов – метода криоконсервации, повышающего их выживаемость при размораживании. Всего было витрифицировано 46 бластоцист. Возраст пациенток составил от 24 до 41 года.

Для прохождения обследования и получения медицинской помощи в центре необходимо направление от лечащего врача по месту жительства. В пресс-службе уточнили, что все медицинские услуги, включая ведение беременности, доступны в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Игорь Кириченко
Журналист

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