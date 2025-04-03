В Новосибирске усилят контроль за парковкой на газонах

Практику фотофиксации парковок на газонах расширят в Новосибирске.

Власти Новосибирска ужесточат меры против водителей, которые оставляют машины на газонах. После схода снега было обнаружено десятки уничтоженных зеленых зон, превратившихся в грязевые площадки.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, если вежливые предупреждения не дадут результата, нарушителей начнут штрафовать с помощью системы видеофиксации «ПаркНет-М». Эта технология уже показала свою эффективность.

Уточняется, что штраф за парковку на газоне составляет от 1000 до 3000 рублей для физических лиц, до 10 000 – для должностных и до 20 000 – для юридических. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

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