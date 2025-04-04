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общество

Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее

3 апреля в Новосибирске состоялся показ мюзикла «Кабаре», который рассказывает историю Салли Боулз, молодой английской певицы, живущей в Берлине 30-х годов. В центре сюжета — её отношения на фоне растущего фашизма, политической нестабильности и личных переживаний. Главной звездой предстала певица и актриса Анастасия Стоцкая. Показываем, как это было, — в фоторепортаже Сиб.фм.

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 2

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 3

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 4

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 5

Стоцкая исполнила роль Салли, которая продемонстрировала отличные вокальные данные и хорошее актёрское мастерство. Мюзикл сочетает в себе элементы драмы и музыкального театра, и зрители могли насладиться как яркими номерами, так и напряжёнными моментами, раскрывающими внутренний конфликт героини.

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 6

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 7

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 8

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 9

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 10

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 11

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 12

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 13

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 14

Мюзикл «Кабаре» был впервые поставлен на Бродвее в 1966 году, а для отечественного зрителя постановка известна также благодаря одноимённому фильму Боба Фосса. В Новосибирске зрители могли увидеть зрелищную сценографию, костюмы и хореографию, характерные для этой постановки.

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 15

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 16

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 17

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 18

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 19

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 20

Фото Мюзикл «Кабаре» 1966 года с Анастасией Стоцкой прошёл в Новосибирске. Опубликованы фото со звёздами и яркими сценами как на Бродвее 21

Шоу получилось ярким и динамичным, с яркими музыкальными номерами и захватывающими сценами.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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