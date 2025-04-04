Предприниматели удвоили спрос на депозиты

В первые два месяца 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса провели в ВТБ 1,7 млн сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах, что в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Двукратный рост спроса на депозитные продукты для СМБ банк также зафиксировал по итогам 2024 года. Об этом сообщил на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта Бизнес Баттл, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам. Две трети сделок приходится на депозиты «Овернайт», которые позволяют размещать средства на одну ночь и получать проценты уже на следующее утро. Такие депозиты, а также неснижаемые остатки на расчетных счетах позволяют иметь быстрый доступ к деньгам на развитие или непредвиденные расходы.

«Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу.», – отметил Денис Бортников.

Банк фиксирует значительный рост интереса бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. С начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов СМБ, увеличился в пять раз, а количество размещений выросло в семь раз.