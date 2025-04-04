В Новосибирске климатолог предупредил о масштабных стихийных бедствиях в 2025 году

Климатолог Алексей Непомнящих заявил о грядущем увеличении частоты и интенсивности опасных природных явлений на территории России.

Эксперт объяснил, что изменение климатических условий является причиной роста числа мощных ливней, шквалистых ветров и смерчей.

По его словам, в связи с климатическими изменениями, участились кратковременные, но интенсивные ливни, формирующиеся из кучево-дождевых облаков и сопровождающиеся сильным ветром.

«При этом, затяжные, монотонные дожди, длящиеся несколько дней, становятся все более редким явлением. Интенсивность и частота опасных конвективных явлений, таких как шквалы, крупный град и смерчи, возрастает. Над российской территорией ежегодно образуется несколько сотен мощных сухопутных смерчей, некоторые из которых по своей силе не уступают американским торнадо, и недооценивать их опасность не стоит», – прокомментировал климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

Ранее, в феврале, член Ассоциации футурологов, Александр Кононов, заявил, что глобальное потепление может предоставить России значительные преимущества. По его мнению, изменение климата откроет новые перспективы для развития сельского хозяйства, которое станет ключевым фактором для обеспечения продовольственной безопасности в мире.