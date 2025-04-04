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общество

В Новосибирске могут появиться небоскребы

Фото: Сиб.фм

Андрей Травников рассказал, будут ли в Новосибирске строиться небоскребы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в эфире телеканала ОТС о том, что в столице Сибири сейчас разрабатываются два проекта высотных зданий от 60 этажей.

По его словам, основные согласования уже пройдены, но остаются вопросы пожарной безопасности, инфраструктуры и экономической целесообразности. Несмотря на это, интерес застройщиков к таким проектам сохраняется.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Травников рассказал о строительстве ГПЧ-поликлиник в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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