В Новосибирске могут появиться небоскребы

Андрей Травников рассказал, будут ли в Новосибирске строиться небоскребы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в эфире телеканала ОТС о том, что в столице Сибири сейчас разрабатываются два проекта высотных зданий от 60 этажей.

По его словам, основные согласования уже пройдены, но остаются вопросы пожарной безопасности, инфраструктуры и экономической целесообразности. Несмотря на это, интерес застройщиков к таким проектам сохраняется.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Травников рассказал о строительстве ГПЧ-поликлиник в Новосибирской области