Волонтеры движения «Плечом к плечу ЗА Россию» продолжают активно поддерживать военнослужащих, участвующих в СВО

Одним из значимых достижений Движения стало производство около миллиона квадратных метров маскировочных сетей. Этого достаточно, чтобы укрыть 150 футбольных полей. Ценность сетей в том, что они изготавливаются вручную, создавая уникальный рисунок, который не могут распознать дроны. Стоимость квадратного метра сети всего 100 рублей, и этот вклад может спасти жизнь бойца.

Волонтеры также изготовили более 96 000 окопных свечей. Эти свечи не только согревают 8 часов, но и дают моральную поддержку, ведь сделаны с заботой из родного дома.

На передовую отправлено уже более 88 фур с гуманитарной помощью, весом около 1000 тонн, в том числе, более 150 автомобилей, 2 рефрижератора с антибиотиками. Грузы отправляются еженедельно.

К проекту присоединилось 31 волонтерское движение, в которых трудятся около 2500 волонтеров. Работа ведется ежедневно в более чем 400 пунктах городов Сибири — Новосибирске, НСО, Томске, Кемерово, Камне-на-Оби.

Потребность в сетях и гуманитарной помощи остается высокой. «Если мы будем работать вместе, плечом к плечу, то сможем сделать еще больше для наших ребят. Мы будем оказывать помощь столько, сколько это необходимо!» — подчеркивают организаторы.

Движение приглашает всех желающих присоединиться.

Волонтеры, ждем Вас, чтобы сделать больше сетей и свечей!

Предприниматели, приглашаем к сотрудничеству — будем благодарны за финансовую помощь, а также передадим бойцам произведенную Вами продукцию.

Подробнее о деятельности Движения в Telegram-канале «Плечом к плечу»/Поддержка русской армии/СВО.