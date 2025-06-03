12-й Зелёный Марафон в Новосибирске собрал рекордное число участников

Около пяти тысяч жителей Новосибирска 31 мая вышли на старт 12-го Зелёного Марафона Сбера, ставшего одним из крупнейших благотворительных и спортивных событий в регионе. Еще около трех тысяч сибиряков пришли поболеть за спортсменов. Марафон собрал вместе в парке «Арена» профессиональных атлетов и любителей ЗОЖ всех возрастов и возможностей.

Дистанции забегов были подобраны для аудитории разных возрастов и возможностей: от самой массовой в 4,2 км и профессиональной 10-ки до 500-метровки, которую пробежали самые маленькие участники, а также инклюзивный забег на ту же дистанцию. Трассы пролегли вдоль берега Оби и по дорожкам парка, а также вокруг расположенной рядом «Сибирь-арены».

Председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев назвал Зелёный Марафон одним из самых массовых в стране благотворительных мероприятий – и однозначно самым масштабным среди благотворительных забегов.

«Мы традиционно оказываем поддержку ребятам, у которых есть сложности со здоровьем. За прошлый год мы собрали более 27 млн рублей (в этом году сумма собранных средств достигла 30 млн рублей – ред.). В этом году у нас есть несколько благотворительных площадок. Например, «Коробка храбрости», куда участники и гости Зелёного Марафона принесли подарки для ребят, которые находятся в больницах и которым требуются сложные операции», – добавил Солнцев.

Средства для помощи детям – добровольные пожертвования бегунов и гостей праздника. Собранная в рамках Зелёного Марафона сумма удваивается Сбером. Помощь аккумулирует благотворительный фонд «Вклад в будущее», помогающий детям с ментальными особенностями, а также ребятам, имеющим опыт сиротства.

Помимо благотворительной, марафон включал в себя экологическую составляющую. В честь марафона в этом году на территории парка «Арена» была высажена клумба в форме надписи «Сердце – в Сибири», символизирующая заботу о природе в регионе.

Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что рекордное число участников Зеленого марафона говорит о том, что новосибирцы вовлечены в мероприятия, связанные со здоровым образом жизни и семейным активным отдыхом.

Одним из призеров в Новосибирске стал параолимпиец Антон Кулятин. В парке «Арена» он вышел на 10-километровую дистанцию и занял на ней третье место.

Среди победителей в этом году оказалась и супружеская пара – Евгений и Лариса Жариковы завоевали места на пьедестале на дистанции 4,2 километра. Лариса получила «серебро» среди девушек, а Евгений занял первое место.