43 лесных пожара в Новосибирской области ликвидированы в кратчайшие сроки

В Новосибирской области за последние дни зарегистрировано 43 лесных пожара общей площадью 236 гектаров, которые были оперативно ликвидированы.

Об этом сообщает региональное Минприроды.

Региональным службам потребовались всего сутки, чтобы полностью ликвидировать все 43 очага возгорания, включая крупнейший в Мошковском районе (40 га). Основными причинами стали палы сухой травы на сельхозземлях (50% случаев) и бытовая неосторожность (16 пожаров). Привлечение значительных сил (288 человек, 88 машин) позволило защитить населенные пункты и сохранить лесные ресурсы. Параллельно ведется профилактическая работа — с начала года оштрафовано 134 нарушителя на 230 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области произошло 166 пожаров за неделю.