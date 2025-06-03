Александр Аксёненко: «У партии «Справедливая Россия – За Правду» есть чёткая программа, как сохранить за Новосибирском статус «столицы Сибири»

2 июня 2025 года состоялась пресс-конференция Новосибирского реготделения СРЗП, где был озвучен список кандидатов, которые будут выдвинуты партией на выборы депутатов Законодательного собрания и Новосибирской области и муниципалитетов региона. Спикерами мероприятия стали представители первой тройки и некоторые ключевые кандидаты.

Открыл мероприятие депутат Госдумы РФ, руководитель регионального отделения СРЗП Александр Аксёненко. Он заявил: «Мы, новосибирцы, хотим отстоять заслуженный статус столицы Сибири. И у партии есть чёткая программа, как это сделать. Мы провели опрос жителей и составили список ключевых проблем. Это транспортный паралич, стагнация метро, неухоженность нашего города, проблемы с ЖКХ, недоступная социалка, засилье мигрантов, недоразвитая инфраструктура для науки и культуры, беда с экологией».

Александр Сергеевич подчеркнул, что кандидаты от партии будут выдвинуты по всем округам в горсовет Новосибирска и Законодательное Собарние Новосибирской области. В планах партии – получение не менее 5 мандатов в Законодательном Собрании, а также минимум 10% голосов за партию в регионе. Что касается Совета депутатов Новосибирска, то в нём справедливороссы намерены сформировать полноценную фракцию.

После программных заявлений Александр Аксёненко представил первую тройку партийного списка. В неё вошли сам глава реготделения, а также участник СВО Руслан Георгиевич Колник и Роман Андреевич Сивак, в 2021-2025 гг. – прокурор города Новосибирска, старший советник юстиции, а ныне – руководитель Центра защиты прав граждан СРЗП.

Руслан Колник подчеркнул: «Мои приоритеты – это содействие защите нашей Родины, поддержка фронта, развитие патриотического движения, а также помощь малым городам и селу. Я сам сейчас живу в селе. Проблемы малых городов мне понятны и близки, а без развитого и богатого села не будет ни сильной Сибири, ни сильной России».

Руслан Георгиевич подчеркнул масштабную помощь фронту, которую оказывает партия «Справедливая Россия – За Правду». Он выразил благодарность Александру Аксёненко, который взял на себя среди прочего ещё и транспортные расходы. «Он в первый год СВО ежемесячно отправлял на фронт по четыре фуры с помощью нашим парням. Среди прочего там были материалы для починки речных катеров Днепровской флотилии. Он вместе с однопартийцами отправлял десятки БПЛА и комплектующие для них, терминалы связи «Старлинк», несколько бронированных внедорожников, автокран и множество другого оборудования. Огромное количество ткани было куплено для масксетей. Каждая такая посылка – это спасённые жизни наших воинов. Это лучшее доказательство патриотизма и государственного подхода партии, а также того, что сибиряки – это сила!» – подчеркнул участник СВО.

Роман Сивак отметил: «Приоритетом моей работы как прокурора всегда была защита прав людей – многодетных семей, погорельцев, жителей аварийных домов, инвалидов, пенсионеров и многих других категорий. За свою карьеру я работал в пяти районах и городах нашей области. Это Каргатский, Звдинский, Краснозерский районы, города Бердск и Новосибирск.

Я вышел в отставку по достижении предельного возраста не для того, чтобы праздно проводить время. Я нашёл подходящее новое место работы, где мои знания и навыки пригодятся. Это Центр защиты прав граждан партии».

В список партии также вошли Ольга Незамаева, экс-руководитель соцзащите Новосибирска, глава «Союза отцов и семей НСО» Сергей Майоров, директор спортивной школы из академгородка Сергей Самсонов, лидер волонтёров ZOV54 Инесса Дергунова, муниципальные депутаты Фируз Хасанов, Иван Бочаров и Константин Терещенко, председатель профсоюза заводов радиоэлектронной промышленности Вера Леонтьева, член Общественной палаты Сергей Леонов, представители спортивных федераций Василий Титовский, Вячеслав Митрофанов, Денис Бондаренко.

В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор ТРК «Эдем», известный меценат Владислав Плотников и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Пак. Владислав Львович обратил внимание на роль предпринимательского сообщества. «Я убеждён, что предпринимательское сообщество должно активнее поддерживать малую Родину. Мы должны пересмотреть подход, отойти от бесперспективного глобализма и сконцентрироваться на улучшении жизни на родной земле. Это вложения в социальные и спортивные объекты, науку и культуру, да и просто адресная помощь нуждающимся. В конечном счёте эти вложения окупаются сторицей, ведь они приводят к росту комфорта жителей территории», – подчеркнул он. Кроме того, Владислав Плотников отметил роль Академгородка и заявил, что необходимо признать его приоритетной территорией, а также усилить финансирование прорывных исследований.

Андрей Пак подчеркнул приоритет социального направления программы партии. «Это борьба с ростом цен и тарифов. Буквально на носу – очередное летнее поднятие платы за коммуналку. На фоне многочисленных аварий и прорывов это беспокоит людей. Это повышение доступности медицинских и социальных услуг, работа над сокращением дефицита в здравоохранении, он составляет около 2500 сотрудников. Улучшение инфраструктуры поддержки пенсионеров, малоимущих и многодетных семей. Мы продолжим работу по поддержке ветеранов Войны, тружеников тыла, детей Войны. День Победы прошёл, но забывать о них нельзя. Выплаты детям Войны у нас в регионе весьма скудные, будем стараться их повысить», – заверил депутат.

Александр Аксёненко подчеркнул: «Все члены «Команды справедливости» – наши земляки, живут в Новосибирской области, знают и любят её. Это настоящие патриоты и защитники интересов жителей. Возглавлять такую команду единомышленников – большая честь. Я уверен, что мы успешно выступим на выборах и следующие пять лет посвятим работе на благо нашей любимой малой родины».