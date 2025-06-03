82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 15:41
пробки
6/10
погода
+27.5°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.37
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 15:41
пробки
6/10
погода
+27.5°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.37
сегодня 12:32
общество
На правах рекламы реклама

Берегите природу — она у нас одна: в Новосибирске пройдет экофестиваль «ЭкоМир»

Фото ИП Бугрова М.В.

7 июня в зоопарке имени Р.А. Шило состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды. В этом году фестиваль «ЭкоМир» проводится уже в пятый раз — традиционно его организует мэрия Новосибирска при поддержке городских компаний.

Фестиваль станет настоящим семейным праздником, наполненным яркими событиями и полезной информацией о бережном отношении к окружающему миру. Гостей ждут увлекательные квесты, интерактивные развлечения, мастер-классы, викторины и призовые конкурсы. Весёлая и доброжелательная атмосфера поможет взглянуть на экологические привычки под новым углом.

На территории зоопарка будут работать специальные эко-зоны с познавательными стендами. Здесь можно будет узнать о природоохранной деятельности ведущих предприятий города, таких как «Горводоканал», «Спецавтохозяйство», «СГК-Новосибирск» и другие.

Фото Берегите природу — она у нас одна: в Новосибирске пройдет экофестиваль «ЭкоМир» 2

Любителям фотографий понравятся стильные фотозоны, а на главной сцене весь день будет идти концертная программа, показ экологичной моды и конкурсы с подарками от партнёров фестиваля.

Фестиваль открыт для всех — будет интересно как детям, так и взрослым. «ЭкоМир» подарит отличное настроение и полезные знания о том, как каждый из нас может внести вклад в сохранение природы.

0+
Реклама. ИП Бугрова Марина Викторовна ИНН: 220453128631 Erid:2W5zFGq7Q32

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.