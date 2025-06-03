Берегите природу — она у нас одна: в Новосибирске пройдет экофестиваль «ЭкоМир»

7 июня в зоопарке имени Р.А. Шило состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды. В этом году фестиваль «ЭкоМир» проводится уже в пятый раз — традиционно его организует мэрия Новосибирска при поддержке городских компаний.

Фестиваль станет настоящим семейным праздником, наполненным яркими событиями и полезной информацией о бережном отношении к окружающему миру. Гостей ждут увлекательные квесты, интерактивные развлечения, мастер-классы, викторины и призовые конкурсы. Весёлая и доброжелательная атмосфера поможет взглянуть на экологические привычки под новым углом.

На территории зоопарка будут работать специальные эко-зоны с познавательными стендами. Здесь можно будет узнать о природоохранной деятельности ведущих предприятий города, таких как «Горводоканал», «Спецавтохозяйство», «СГК-Новосибирск» и другие.

Любителям фотографий понравятся стильные фотозоны, а на главной сцене весь день будет идти концертная программа, показ экологичной моды и конкурсы с подарками от партнёров фестиваля.

Фестиваль открыт для всех — будет интересно как детям, так и взрослым. «ЭкоМир» подарит отличное настроение и полезные знания о том, как каждый из нас может внести вклад в сохранение природы.

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