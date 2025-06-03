Дома для сирот построили с недочетами в Новосибирской области

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь проверил ход строительства жилья для детей-сирот. Проверка выявила отклонения от строительных норм.

Представителя прокуратуры также сопровождал министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов. Чиновник и прокурор проинспектировали школу в селе Лукошино и четыре строящихся жилых дома в Купино.

Из-за недоработок строителям направили предписания с требованием ликвидировать огрехи, а также ускорить возведение. По настоянию заместителя главного прокурора области за стройкой теперь проследит руководитель районной прокуратуры.

Строительство жилья должно окончиться в этом году, а школу сдадут в 2026.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сироте из Новосибирской области, которому не предоставляют жилье.