82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 03:40
пробки
0/10
погода
+14.8°C
курсы валют
usd 78.85 | eur 89.92
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 03:40
пробки
0/10
погода
+14.8°C
курсы валют
usd 78.85 | eur 89.92
вчера 21:16
проиcшествия

Дома для сирот построили с недочетами в Новосибирской области

Фото: пресс-служба прокуратуры

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь проверил ход строительства жилья для детей-сирот. Проверка выявила отклонения от строительных норм.

Представителя прокуратуры также сопровождал министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов. Чиновник и прокурор проинспектировали школу в селе Лукошино и четыре строящихся жилых дома в Купино.

Из-за недоработок строителям направили предписания с требованием ликвидировать огрехи, а также ускорить возведение. По настоянию заместителя главного прокурора области за стройкой теперь проследит руководитель районной прокуратуры.

Строительство жилья должно окончиться в этом году, а школу сдадут в 2026.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сироте из Новосибирской области, которому не предоставляют жилье.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.