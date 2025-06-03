Экс-главу района Новосибирской области осудили за мошенничество

В Новосибирске вынесли приговор по уголовным делам в отношении бывшей главы и депутата Сузунского района области.

Об этом сообщили в региональном СК.

Следствие установило, что бывшая глава Сузунского района в 2020-2022 годах организовала фиктивное трудоустройство своего супруга, который формально занимал различные должности, но фактически не работал, продолжая при этом получать зарплату.

Также в 2021 году под её руководством осуществлялось строительство канализационных очистных сооружений в посёлке Сузун. Несмотря на выявленные нарушения, она не расторгла контракт с подрядчиком, а напротив, санкционировала приёмку и оплату некачественных работ. В результате в феврале 2022 года произошло обрушение несущих конструкций, полностью выведшее объект из строя.

Бывшая глава района приговорена к 4,5 годам колонии общего режима с дополнительным ограничением: ей запрещено занимать руководящие должности в госструктурах в течение 2 лет после освобождения.

Соучастнику – экс-депутату – назначено 2,5 года колонии того же режима.

Ранее сообщалось, что академику из Новосибирска сняли судимость за мошенничество.