ГЧП-поликлиника №2 в Новосибирске не функционирует спустя год после открытия

В Новосибирске отложили открытие поликлиники в микрорайоне «Плющихинский» до устранения выявленных недостатков.

Об этом 3 июня сообщили в региональном Минздраве.

Строительство медучреждения на улице Виталия Потылицына завершили осенью 2024 года. Этот объект входит в число семи медицинских учреждений, возводимых по ГЧП-соглашению между областными властями и ООО «Седьмая концессионная компания» (дочернее предприятие группы «ВИС»).

С момента сдачи осенью 2024 года современная поликлиника на 967 посещений в смену продолжает стоять пустой. Для получения медлицензии необходимо доработать систему водоснабжения и обновить часть стеновых материалов.

По данным последнего инспекционного выезда зампреда правительства Констанина Хальзова, на устранение недостатков потребуется около месяца, после чего учреждение сможет начать работу после оформления аренды и разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что новосибирская областная больница получит апгрейд за 90 млн рублей.