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общество

Горячая вода по расписанию: робот Николай информирует горожан

Фото: PxHere

С 2 июня ЕДДС города тестирует новый сервис — голосового помощника Николая.

Искусственный интеллект отвечает на вопросы жителей о плановых и аварийных отключениях: горячего водоснабжения, электроэнергии, отопления и газоснабжения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, сервис функционирует в круглосуточном режиме без необходимости ожидания ответа оператора. Для получения информации необходимо набрать номер 218-00-51, ответить на вопросы робота о типе коммунальной системы, а после указать интересующий адрес.

Ранее сообщалось, что в домах Новосибирска после прорыва трубы пропала горячая вода.

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Кристина Уколова
Журналист

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