Колыванский район первым в Новосибирской области завершил посевную, перевыполнив план

Согласно информации из официальных аккаунтов правительства Новосибирской области, сельхозпроизводители Колыванского района первыми завершили сев, показав результат выше запланированного.
Результаты посевной кампании превзошли ожидания: яровые заняли 46,5 тыс. га (104,4% плана), технические культуры превысили плановые показатели на 15,5%, кормовые — на 17,7%. После выполнения собственных задач колыванские аграрии направили технику на помощь отстающему из-за дождей Барабинскому району.
Ранее сообщалось, что аграрии Новосибирской области открыли сезон весенних полевых работ с достаточным запасом материально-технических ресурсов.