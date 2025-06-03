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общество

Колыванский район первым в Новосибирской области завершил посевную, перевыполнив план

Фото: PxHere

Согласно информации из официальных аккаунтов правительства Новосибирской области, сельхозпроизводители Колыванского района первыми завершили сев, показав результат выше запланированного.

Результаты посевной кампании превзошли ожидания: яровые заняли 46,5 тыс. га (104,4% плана), технические культуры превысили плановые показатели на 15,5%, кормовые — на 17,7%. После выполнения собственных задач колыванские аграрии направили технику на помощь отстающему из-за дождей Барабинскому району.

Ранее сообщалось, что аграрии Новосибирской области открыли сезон весенних полевых работ с достаточным запасом материально-технических ресурсов.

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Кристина Уколова
Журналист

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