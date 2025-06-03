Культурное лето 2025: представлена программа событий на летние месяцы в Новосибирской области

«Лето обещает стать ярким и насыщенным для всех жителей и гостей Новосибирской области. Мы подготовили разнообразную культурную программу – от детских праздников и библиотечных акций до международных фестивалей и театральных гастролей. Важно, что каждое мероприятие несёт в себе не только развлекательную, но и просветительскую, объединяющую миссию. Мероприятия пройдут не только в столице региона, но и в районах области. Мы хотим, чтобы культура была доступной, живой и по-настоящему близкой каждому», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В числе мероприятий – показ фильма «Выбор» в Кинотеатре «Победа» (4 июня). Проект предназначен для молодежи, ориентирует на укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение авторитета родителей в обществе. Состоится межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй» (8 июня), международный Летний театральный фестиваль, организованный на базе театра «Красный факел» (с 8 по 22 июня), пройдет V юбилейный фестиваль классической музыки «Кантата» (с 12 по 15 июня), а также международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» (запланированы три концерта: 15, 25 и 29 июня).

Ко Дню России готовятся праздничные мероприятия, выставки, тематические локации, творческие лаборатории и мастер-классы на разных площадках учреждений культуры Новосибирской области. Основной площадкой проведения Дня России станет Михайловская набережная.

Для жителей и гостей Новосибирска и Новосибирской области 14 июня пройдет традиционный международный военно-патриотический фестиваль «Сибирский огонь». В парке «Арена» 28 июня встретят День молодёжи. Важным событием лета является день рождения Новосибирска (29 июня) с праздничной программой. Летом запланированы крупные кинофестивали. Так, в июле пройдет ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек – Фестиваль уличного кино. В августе стартует международный фестиваль научного и индустриального кино «Кремний»‌. Исторический парк «Россия – Моя история» готовит «День Военного городка», посвященный 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Подробнее о культурной программе этого лета можно узнать на сайте министерства культуры Новосибирской области.