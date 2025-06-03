На Новосибирск снова обрушился град после аномальной жары. ОНЛАЙН

Жители Новосибирска делятся кадрами разгула стихии.

3 июня после жаркого дня на Новосибирск обрушился град. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов Новосибирска.

ОБНОВЛЕНО в 16:00

Новосибирский студент попал под град в Октябрьском районе.

ОБНОВЛЕНО в 16:05

Вот так град идёт в центре Новосибирска, в районе площади Ленина.

ОБНОВЛЕНО в 16:15

А то снял житель Новосибирска на ул. Кропоткина. По его словам, люди бегут и кричат от ударов града.

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