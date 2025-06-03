На Новосибирск снова обрушился град после аномальной жары. ОНЛАЙН

Жители Новосибирска делятся кадрами разгула стихии.
3 июня после жаркого дня на Новосибирск обрушился град. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов Новосибирска.
ОБНОВЛЕНО в 16:00
Новосибирский студент попал под град в Октябрьском районе.
ОБНОВЛЕНО в 16:05
Вот так град идёт в центре Новосибирска, в районе площади Ленина.
ОБНОВЛЕНО в 16:15
А то снял житель Новосибирска на ул. Кропоткина. По его словам, люди бегут и кричат от ударов града.
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