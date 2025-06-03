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вчера 16:43
общество

На Новосибирск снова обрушился град после аномальной жары. ОНЛАЙН

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска делятся кадрами разгула стихии.

3 июня после жаркого дня на Новосибирск обрушился град. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов Новосибирска.

ОБНОВЛЕНО в 16:00

Фото На Новосибирск снова обрушился град после аномальной жары. ОНЛАЙН 2

Новосибирский студент попал под град в Октябрьском районе.

ОБНОВЛЕНО в 16:05

Фото На Новосибирск снова обрушился град после аномальной жары. ОНЛАЙН 3

Вот так град идёт в центре Новосибирска, в районе площади Ленина.

ОБНОВЛЕНО в 16:15

Фото На Новосибирск снова обрушился град после аномальной жары. ОНЛАЙН 4

А то снял житель Новосибирска на ул. Кропоткина. По его словам, люди бегут и кричат от ударов града.

Если вы стали очевидцем чего-либо интересного, сообщите об этом в редакцию.

8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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