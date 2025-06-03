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культура

На стене дома в центре Новосибирска нарисуют большой портрет Юрия Кондратюка

Фото: BFM-Новосибирск

В центре Новосибирска нарисуют Юрия Кондратюка и Анны Кикиной.

В Новосибирске на стене дома по адресу Потанинская, 4 начали работу над масштабным портретом одного из основоположников космонавтики Юрия Кондратюка. Мурал расположен рядом с Музеем космонавтики.

Проект стал победителем городского конкурса среди художников, прошедшего в 2023 году. Автор работы — Jovanny. Также рядом на стене другого дома планируют изобразить новосибирскую космонавтку Анну Кикину.

«Создание двух муралов, является частью проекта «Земные истории космического Новосибирска», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив», – прокомментировала директор Музея Новосибирска Елена Щукина для портала BFM-Новосибирск.

Известно, что оформление стен планируют завершить до 21 июня — в день рождения Юрия Кондратюка.

Напомним, что Новосибирск вложится в культурное развитие приграничных областей Казахстана

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Валерия Митрохина
Журналист

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