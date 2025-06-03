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вчера 21:43
проиcшествия

Неизвестный обманывал беременных из Новосибирска ради фото живота

Фото: freepik / yanalya

Мужчина представлялся заведующей отделения роддома.

Неизвестный писал женщинам, которые комментировали и задавали вопросы в группе родильного дома «ГБУЗ НСО ЦКБ» Академгородка «ВКонтакте». Запись о странном поведении появилась в группе учреждения в социальных сетях.

Некто писал со страницы Романа Астахова и представлялся заведующей отделением роддома. Неизвестный говорил, что пишет со страницы сына. Он задавал вопросы, раздавал советы и просил фотографии живота беременных.

Будущие мамы объединились в комментариях группы и коллективно пожаловались на странного советчика. В данный его момент страница заблокирована.

«Будущие мамы, будьте внимательнее и не отправляйте личную информацию неизвестным аккаунтам в социальных сетях. А отправить сообщение докторам роддома всегда можно через сообщения сообществу в группе роддома», — прокомментировали врачи.

Ранее Сиб.фм рассказывал о беременной сироте из Новосибирска, которая пожаловалась Бастрыкину.

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Рафаэль Адам
Журналист

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