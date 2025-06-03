Новосибирск переходит на умное регулирование движения: 113 светофоров уже в единой транспортной системе

В Новосибирске создают единую интеллектуальную сеть регулирования дорожного движения. В её основе – светофоры, объединённые в единую сеть, которые меняют режим работы в зависимости от дорожной ситуации.

На сегодняшний день в интеллектуальную транспортную систему агломерации интегрировано 113 светофорных объектов Новосибирска. В адаптивном режиме регулирования транспортных потоков светофоры работают на улицах Большевистской, Восход, и Жуковского.

«Одна из первоочередных задач, которую нужно решить в этом году, – это обновление светофорных объектов Новосибирска и их интеграция в единую интеллектуальную транспортную систему. Этим мы решаем не только вопросы транспортной безопасности, но и проблему пробок, которая особенно остро стоит в нашем городе. Призываю использовать все доступные механизмы, современные технологии с применением технологий искусственного интеллекта, интегрировать светофорную сеть в интеллектуальную транспортную систему», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

По словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александра Стефанова, данные мониторинга подтверждают эффективность работы этой системы – пропускная способность дорог увеличивается.

Программа по модернизации светофоров и их интегрированию в единую интеллектуальную транспортную систему Новосибирской агломерации будет продолжена. В 2025 году планируется подключить к единой системе 43 светофорных объекта на Октябрьской магистрали, улицах Кирова, Фрунзе, Бориса Богаткова, Никитина и Титова. В планах на 2026 год – 147 объектов, на 2027 – 127 объектов.

Всего на модернизацию светофорного регулирования в 2025 году из бюджета города выделено 25 млн рублей. На эти средства построят 18 новых светофорных объектов типа Т1 (обычный транспортный), а также девять типа Т7 (мигающая желтая секция, которая устанавливается для привлечения внимания водителей, чаще всего – на пешеходных переходах). Также планируется выполнить реконструкцию девяти светофорных объектов (два из них будут реконструированы полностью), еще по 16 объектам будет подготовлена проектно-сметная документация.

К концу года в Новосибирске должны исчезнуть устаревшие светофоры с лампами накаливания. На сегодня в городе работает 29 таких объектов. К декабрю все они будут заменены на современные светодиодные конструкции.

Напомним, за 2024 год в Новосибирске построено 46 светофорных объектов типа Т1, пять – типа Т7, а также 31 объект реконструирован.