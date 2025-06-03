Осужденный за взятку экс-сенатор от Новосибирской области Лаптев ушел на СВО

Владимир Лаптев, бывший сенатор от Новосибирской области, осужденный за коррупционные преступления, отправился для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил его адвокат Алексей Поздняков, уточнив, что Лаптев заключил соответствующий контракт с Министерством обороны РФ.

Напомним, что Лаптев был приговорен к пяти годам колонии строгого режима за мошенничество и коррупцию. В частности, его обвиняли в попытке подкупа мирового судьи Куйбышевского района с целью прекращения дела против начальника отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями. В качестве взятки судье предлагались продукты питания и напитки на сумму более 11 тысяч рублей.

Кроме того, Лаптев, будучи депутатом регионального парламента, фиктивно трудоустроил свою дочь и знакомую на должности помощников, которые фактически не выполняли никакой работы, но получили около миллиона рублей за два года. Ещё одним эпизодом стало предложение одному из коллег по заксобранию оплачиваемой должности в комиссии по экологии, за что Лаптев получил взятку в размере почти 1,2 миллиона рублей.

Несмотря на признание вины и заключение досудебного соглашения, гособвинение запрашивало для Лаптева 9 лет колонии и штраф свыше 35 млн рублей. Защита, в свою очередь, настаивала на условном сроке, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья подсудимого в СИЗО. В результате суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, которое Лаптев отбывал в иркутской колонии.

Лаптев являлся членом Совета Федерации с 2015 по 2020 год. В 2020 году он был избран депутатом заксобрания области от партии "Единая Россия". До этого, в течение трех созывов, он избирался в региональный парламент. В октябре 2023 года он был досрочно лишен депутатского мандата.