Пассажирские перевозки на ЗСЖД выросли на 3,4 % в январе – мае 2025 года

За 5 месяцев 2025 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено более 16,6 млн пассажиров (+3,4% к тому же периоду 2024 года), из них в дальнем следовании – 1,8 млн человек, в пригородном сообщении – 14,8 млн человек.

В мае на магистрали перевезено 4,2 млн пассажиров (+2,7% к маю 2024 года), в том числе в дальнем следовании 364 тыс. человек, в пригородном сообщении – 3,8 млн человек.

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – мае 2024 года вырос на 0,2% и составил 2 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании — 1339,41 млн пасс-км, в пригородном сообщении — 700 млн пасс-км.

Пассажирооборот на железной дороге в мае 2025 года вырос на 1,5% и составил 452 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 284,9 млн пасс-км, в пригородном сообщении – 167 млн пасс-км.