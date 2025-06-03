Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска

Сейчас столбики термометров показывают +25 градусов. Прогнозируется повышение более +30-и.

Сиб.фм показывает, что происходит на улицах города.

ОБНОВЛЕНО в 11:00

Новосибирцы наконец-то дождались лета. Дети купаются в фонтанах.

ОБНОВЛЕНО в 11:10

Несмотря на будний день, многие горожане отправились на пляж. Грех не позавидовать!

ОБНОВЛЕНО в 11:15

А вот так братья наши меньшие спасаются от жары. Посмотрите какие милые фото.

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