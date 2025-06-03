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общество

Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Сейчас столбики термометров показывают +25 градусов. Прогнозируется повышение более +30-и.

Сиб.фм показывает, что происходит на улицах города.

ОБНОВЛЕНО в 11:00

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 2

Новосибирцы наконец-то дождались лета. Дети купаются в фонтанах.

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 3

ОБНОВЛЕНО в 11:10

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 4

Несмотря на будний день, многие горожане отправились на пляж. Грех не позавидовать!

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 5

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 6

ОБНОВЛЕНО в 11:15

А вот так братья наши меньшие спасаются от жары. Посмотрите какие милые фото.

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 7 Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 8

Фото Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска 9

Присылайте нам фото с городских улиц, и мы их обязательно опубликуем!

8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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