Приближается адская жара свыше + 30 градусов. Онлайн с улиц Новосибирска

Сейчас столбики термометров показывают +25 градусов. Прогнозируется повышение более +30-и.
Сиб.фм показывает, что происходит на улицах города.
ОБНОВЛЕНО в 11:00
Новосибирцы наконец-то дождались лета. Дети купаются в фонтанах.
ОБНОВЛЕНО в 11:10
Несмотря на будний день, многие горожане отправились на пляж. Грех не позавидовать!
ОБНОВЛЕНО в 11:15
А вот так братья наши меньшие спасаются от жары. Посмотрите какие милые фото.
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