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Прокуратура наказала главврача за плохое питание больных в Новосибирской области

Фото: соцсети

Барабинская прокуратура провела проверку в местной центральной районной больнице после публикаций в СМИ. Нарушения нашли в работе пищеблока.

Оказалось, что сотрудники пищеблока готовили еду без соблюдения технологических норм. Это нарушало требования к качеству питания пациентов.

Прокурор внес представление главному врачу Барабинской ЦРБ. После вмешательства надзорного ведомства ситуацию исправили.

Троих работников пищеблока наказали. Теперь питание пациентов соответствует стандартам.

Напомним, скандал разгорелся после публикаций фото и видео еды из Барабинской ЦРБ. Пользователи сравнивали суп с «глистами в бульоне» и «водой с морковкой».

Ранее Сиб.фм рассказывал о смерти бывшего главврача Искитимской ЦРБ.

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Рафаэль Адам
Журналист

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