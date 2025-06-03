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спорт

Роман Калиниченко стал защитником новосибирского хоккейного клуба «Сибирь»

Фото: Telegram-канал ХК "Сибирь"

Состав новосибирской команды «Сибирь» пополнил Роман Калиниченко.

24-летний защитник Роман Калиниченко подписал контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь». Как сообщает пресс-служба ХК, соглашение рассчитано на два года.

Известно, что хоккеист провел прошлый сезон в ВХЛ за «Звезду», набрав восемь очков в 46 матчах. В КХЛ он выступал за ЦСКА, всего провел 43 игры. Также имеет опыт игры в WHL за «Трай-Сити Американс».

Ранее Сиб.фм писал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым

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Валерия Митрохина
Журналист

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