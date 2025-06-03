Россия предложила Украине масштабный обмен телами военных 6000 на 6000

После переговоров, прошедших в Стамбуле, Украина и Российская Федерация достигли договоренности о проведении обмена телами павших военнослужащих в формате "6000 на 6000".

Как сообщает ТАСС, стороны пришли к соглашению о возвращении шести тысяч тел погибших солдат с каждой стороны. Сообщается о достигнутых договоренностях в ходе брифинга, последовавшего за вторым раундом переговоров в Стамбуле.

Помимо обмена телами, делегации договорились об обмене всеми военнопленными, находящимися в тяжелом состоянии, а также пленными, не достигшими 25-летнего возраста. Детали и конкретные сроки осуществления этих договоренностей пока не разглашаются.

Первые переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая. Инициатором возобновления диалога выступил президент РФ Владимир Путин. Тогда стороны пришли к соглашению об обмене по принципу "1000 на 1000". В Новосибирск вернулись 10 бойцов.

Впоследствии Киев получил предложение о проведении второго раунда переговоров, чтобы стороны могли обменяться меморандумами, отражающими их позиции по дальнейшему переговорному процессу. Вторая встреча прошла 2 июня в стамбульском дворце Чираган и продолжалась чуть более часа.