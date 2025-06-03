Самое крупное местное отделение «Движения Первых» работает в Новосибирске

В мэрии Новосибирска на заседании координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Новосибирска подвели итоги деятельности за 2024/2025 учебный год. Мэр Максим Кудрявцев поблагодарил актив за продуктивную работу, а также обозначил перспективы на предстоящий период.

«Движение Первых в Новосибирске проводит большую работу по патриотическому воспитанию, сохранению традиционных ценностей и личностному развитию детей. Это настоящая школа лидеров. Проводится большое количество мероприятий очень важных и нужных для города. Спасибо организаторам, наставникам и активным ребятам за взаимодействие и продуктивную работу. Мы с вами решаем одни и те же задачи. Если вам потребуется помощь, муниципалитет будет готов её оказать – подключить специалистов профильного департамента, оказать содействие. Продолжайте эту важную работу, вместе мы будем менять город в лучшую сторону», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Как отметил председатель Совета местного отделения Движения Первых города Новосибирска Юрий Парфенцов, в июне исполняется ровно два года с момента создания местного отделения Движения Первых в городе Новосибирске.

«За эти два года сделано многое, но еще многое предстоит. На данный момент в местном отделении Движения Первых в Новосибирске открыто 361 первичное отделение. Больше всего – на базе общеобразовательных учреждений. Также первичные отделения работают на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования, в учреждениях культуры, спорта, молодёжной политики и детских оздоровительных лагерях. Более 20,6 тысячи человек официально вступили в движение, еще 73 тысячи ребят числятся зарегистрированными на сайте проекта. Мы – самое большое местное отделение в России, это повод для гордости», – сообщил Юрий Парфенцов.

В течение прошедшего учебного года участники движения проявили себя в большом количестве мероприятий и проектов различного уровня. Ребята из Новосибирска участвовали во всероссийских конкурсах, спортивных играх, становились получателями федеральных грантов на развитие своих идей. Один из самых масштабных проектов минувшего учебного года – всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», которая объединила более трёх миллионов школьников и студентов среднего профессионального образования со всей страны. Её участниками стали около 27 тысяч ребят из Новосибирска.

Движение Первых реализует совместные проекты с муниципалитетом. При поддержке мэрии города Новосибирска и подведомственных учреждений реализовано четыре проекта – три конкурса и форум, в котором приняло участие около 500 человек. В рамках всероссийской программы «Мы – граждане России» в большом зале мэрии состоялось 25 вручений паспортов участникам Движения Первых, достигших 14 лет.

Свои идеи и предложения по развитию деятельности Движения Первых в Новосибирске внесли учащиеся новосибирских школ.

«Движение Первых даёт школьникам возможность проявить свои способности и таланты. Большую роль в этом играют профильные смены и фестивали – это самый действенный формат погружения в деятельность движения. Численность школьников Новосибирской области очень велика, поэтому с каждым годом становится всё сложнее попасть на профильные городские или региональные смены. Хотелось бы, чтобы в каждой школе состоялись такие смены. Программа профильных смен разработана Движением Первых, что помогает нам в организации пришкольных лагерей», – отметила в своём докладе ученица 10 класса Лицея № 22 «Надежда Сибири» Александра Витковская.

Ученица 9 класса школы № 175 Евгения Ютрина является участницей юнармейского отряда школы. Она рассказала о деятельности отряда и о роли военно-патриотической игры «Зарница» в воспитании школьников. По ее словам, в условиях соревнований дети учатся действовать в команде, преодолевать свои страхи, неуверенность и усталость ради общего дела. «Зарница» развивает дисциплину и характер, учит осознавать свой долг.

Ученица школы № 27 Полина Расщупкина – член регионального и городского медиацентра Движения Первых. В своём выступлении она затронула тему безопасности медиапространства. Также школьница рассказала о важности популяризации проектов, объединяющих семью и направленных на сохранение семейных традиций.

«Вы очень интересные, вовлечённые ребята. Горжусь тем, что в Новосибирске растёт такое молодое поколение – активные, инициативные, неравнодушные. Спасибо за искреннее участие в становлении будущего нашего города и всей страны. Будем выстраивать дальнейшее взаимодействие, помогать и поддерживать», – подытожил мэр Максим Кудрявцев.