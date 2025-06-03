Школа № 153 в Новосибирске может обрушиться

Администрация Новосибирска приняла решение о введении особого режима в школе №153 после выявления опасности обрушения конструкций железобетонных карнизных плит кровли, кирпичных карнизов и молдингов здания.
Информация об этом следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии.
Доступ к аварийным участкам пришлось ограничить.
Для оперативного решения проблемы распределены обязанности: департамент образования отвечает за восстановительные работы на аварийных участках школы, а районная администрация берёт на себя оповещение населения через официальные каналы связи.
Ранее сообщалось, что на улице Титова в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности.