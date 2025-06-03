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проиcшествия

Школа № 153 в Новосибирске может обрушиться

Фото: PxHere

Администрация Новосибирска приняла решение о введении особого режима в школе №153 после выявления опасности обрушения конструкций железобетонных карнизных плит кровли, кирпичных карнизов и молдингов здания.

Информация об этом следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии.

Доступ к аварийным участкам пришлось ограничить.

Для оперативного решения проблемы распределены обязанности: департамент образования отвечает за восстановительные работы на аварийных участках школы, а районная администрация берёт на себя оповещение населения через официальные каналы связи.

Ранее сообщалось, что на улице Титова в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности.

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Кристина Уколова
Журналист

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