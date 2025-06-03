Сильный ветер сорвал крыши домов в Новосибирске

В Новосибирске прошел мощный ветер, который нанес повреждения нескольким зданиям. Стихия сорвала кровлю с домов в разных районах города.

По предварительным данным, больше всего пострадали частные дома и хозяйственные постройки. Коммунальные службы уже начали устранять последствия непогоды.

Метеорологи предупреждали о возможных шквалистых порывах ветра. Однако сила стихии оказалась выше прогнозируемой.

Специалисты рекомендуют горожанам быть осторожными на улицах. Особенно вблизи поврежденных зданий и строительных конструкций.

Ранее Сиб.фм рассказывал о погибшем урожае в Краснозерском районе области. Там прошел град.