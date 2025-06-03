Спрос на образовательные кредиты среди молодежи в Сибири вырос на 40%

С начала 2025 года в регионах Сибири наблюдается значительный рост интереса к образовательному кредитованию с господдержкой. Среди жителей младше 25 лет количество таких займов увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Молодежь этой возрастной категории составляет более 80% от всех заемщиков, при этом чаще оформляют кредиты девушки — 62% против 38%. Об это сообщили в Сбере.

Общий объем выданных с начала года льготных кредитов на образование превысил 410 млн рублей, что на 31% больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольший рост зафиксирован в Кузбассе и Красноярском крае — на 58% и 53% соответственно. В Новосибирской области показатель увеличился на 46%, в Хакасии и Алтайском крае — на 40%, в Тыве и Омской области — на 33%, в Томской области — на 11%.

Программа образовательного кредитования с господдержкой предполагает процентную ставку для заемщика на уровне 3% годовых. В период обучения и в течение девяти месяцев после его завершения возможно оплачивать только начисленные проценты, основная сумма займа может быть погашена в течение последующих 15 лет.

По данным Сбера, именно такая форма поддержки помогает молодым людям получать высшее образование, в том числе в магистратуре и аспирантуре, а также осваивать новые специальности и повышать квалификацию.